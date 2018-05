POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.05.2018

Peine (ots) - Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser

In der Zeit zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 12:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in Wohnhäuser in der Spiegelbergallee, Fasanenstraße und Falkenring in Vechelde, einzubrechen. Die Täter scheiterten allerdings an dem Versuch die Hauseingangstüren gewaltsam zu öffnen. Sie ließen anschließend von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

