POL-S: Mann überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagmorgen (27.04.2018) in der Mühlhäuser Straße einen 26 Jahre alten Mann beraubt. Der 26-Jährige stieg gegen 09.30 Uhr an der Haltestelle Hofen aus der U-Bahn und lief in Richtung Max-Eyth-See. Von hinten näherte sich der Unbekannte und stahl dem 26-Jährigen im Vorbeigehen dessen Geldbörse aus der hinteren Hosentasche. Der 26-Jährige bemerkte den Diebstahl, konnte den Dieb, der sich massiv wehrte, jedoch nicht festhalten. Ihm gelang die Flucht. Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: 40 bis 45 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Bekleidet war er mit einem schwarzen Hemd und einer schwarzen Jogginghose. Er soll ein europäisches Aussehen haben. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

