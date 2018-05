POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Freitag (27.04.2018) einen 21 Jahre alten mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen. Die Beamten wollten den Tatverdächtigen gegen 16.55 Uhr an der Keplerstraße einer Kontrolle unterziehen, als er unvermittelt die Flucht ergriff. Auf seiner Flucht ließ der Mann eine Plastiktüte zu Boden fallen. Kurz danach nahmen ihn die Beamten fest. Die Plastiktüte enthielt mehrere Gramm Cannabis. Der 21 Jahre alte algerische Staatsangehörige ist am Samstag (28.04.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt worden, der Haftbefehl erließ.

