Täter entwenden Wohnwagen in Elbe und flüchten auf der BAB 7 Richtung Süd, Anforderung des Polizeihubschraubers, Gefährdung von Fahrzeugführern 38274 Elbe, 28.04.2018, ca. 05:00-05:30 Uhr Einer Polizeistreife fiel gegen 05.15 Uhr auf der BAB 7 (Fahrtrichtung Süd) zwischen den Anschlussstellen Echte und Northeim-Nord ein Fahrzeuggespann auf. Hierbei handelte es sich um einen Pkw Audi als Zugfahrzeug mit einem angekoppelten Wohnwagen. Die Beamten beabsichtigten, dass Gespann auf dem Parkplatz Bierberg anzuhalten und zu kontrollieren. Kurz vor der Einfahrt auf den Rastplatz habe der Fahrzeugführer wieder auf die BAB zurückgelenkt und auf dem Standstreifen den Anhänger abgehängt. Nachdem die Polizeibeamten den Parkplatz passiert hatten und wieder auf den Beschleunigungsstreifen der BAB 7 aufgefahren sind, haben sie erkannt, dass das Zugfahrzeug ohne Anhänge beabsichtige, die Beamten zu überholen. Der Audi beschleunigte stark und überholte mehrfach sowohl rechts als auch links mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die fahrenden Fahrzeuge. Hierbei kam es zu mindestens zwei Beinahe-Unfällen. Nur durch beherzte Reaktionen der Überholten kam es zu keinem Unfall. Die Polizei setzte im Rahmen ihrer Fahndung neben mehreren Funkstreifenwagen auch den Polizeihubschrauber ein. Der flüchtende Pkw verließ schließlich an der Anschlussstelle Northeim-Nord die Autobahn und flüchtete auf der Bundesstraße 3 mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Northeim. Auf der Bundesstraße 3 überholte der Audi mehrere Pkw und Lkw trotz Gegenverkehr. Es kam auch hier zu einer Gefährdung Unbeteiligter. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw schließlich in Northeim festgestellt werden. Der Fahrzeugführer konnte aus dem Pkw flüchten, die Fahndung hierzu dauert an. Eine Ermittlung der Polizei ergab, dass der Audi nicht zugelassen war, verfälschte Kennzeichen waren daran angebracht. Der Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

