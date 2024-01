POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.01.2024

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an PKW Am Donnerstag, 11.01.2023, wurde in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 18:00 Uhr ein, in der Rosenstraße in Seesen geparkter, PKW Seat durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen. i.A. Weidenfeller, POK Rückfragen bitte an: ...

