Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.10.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an PKW:

Eine bislang unbekannte Person beschädigte einen schwarzen Opel Insignia.

Der Eigentümer des Audi hatte sein Fahrzeug am Samstag, gegen 18:00 Uhr, an der Clausthaler Straße abgestellt. Als er am nächsten Tag, gegen 12 Uhr, wieder zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er, am Kotflügel vorn rechts, eine Delle fest.

Hinweise zur Verursachung nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in der Reußstraße in Goslar:

Der Geschädigte parkte seinen PKW am 02.10.2023, gegen 11:00 Uhr, im Bereich der Reußstraße 3 a, in einer dafür vorgesehenen Parkbucht, ab. Als er gegen 12:10 Uhr wieder zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Unfallbeschädigung an seiner Stoßstange vorn links fest. Der entstandene Schaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321)339-0 entgegen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Durch eine oder mehrere unbekannte Person/en wurden diverse Farbschmierereien, sogenannte "Tags", an einer Garage in der Straße Hoher Brink 24a aufgesprüht. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321)339-0 entgegen.

