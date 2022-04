Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 14.04.2022

Goslar (ots)

Körperverletzung

Nachdem es am Dienstag Streitigkeiten zwischen zwei Nachbarn in Clausthal gegeben hatte, ging am Mittwochmorgen einer der Beteiligten, ein 63jähriger Mann, in den Garten seines 82jährigen Nachbarn und griff diesen an. Dabei soll er sich von hinten an den Mann, der gerade Gartenarbeiten verrichtete, geschlichen haben, ihn dann gepackt und an eine Hauswand geworfen haben. Anschließend soll er sich auf das gestürzte Opfer gesetzt und ihm ins Gesicht geschlagen haben. Der 82jährige erlitt Prellungen im Gesicht, der 63jährige eine Strafanzeige.

Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 81jähriger Autofahrer aus Altenau die B 498 von Dammhaus in Richtung Altenau. Vermutlich aufgrund plötzlicher gesundheitlicher Probleme kam er mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Seine mitfahrende Ehefrau konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien, wurde allerdings leicht verletzt. Der schwer verletzte Fahrer konnte erst mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell