Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 07.09.2021

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Dienstagmorgen um 07:30 Uhr querte ein 9-jähriger Schüler die Planstraße in Höhe der Hausnummer 6 im Ortsteil Harlingerode. Zu gleicher Zeit befuhr eine männliche Person mit seinem Pkw die Planstraße in Richtung Gewerbegebiet und fuhr dem querenden Schüler über den linken Fuß, wobei das Kind leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Harzburg (Tel.: 05322/911110) in Verbindung zu setzen.

i.A. Frischemeier, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell