Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PST Braunlage für 12.05.2021

Goslar (ots)

Diebstahl von Einsatzmitteln der Feuerwehr

Braunlage: Am 12.05.2021 wurde gegen 13:00 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Braunlage zu einem Einsatz alarmiert. Im Rahmen dieses Einsatzes war es notwendig, ein Faltdreieck / Warndreieck im Bereich der Elbingeröder Straße aufzustellen, um heranfahrende Fahrzeugnutzer vor einer Fahrbahnverschmutzung zu warnen und auf die Einsatzkräfte aufmerksam zu machen. Dieses Faltdreieck wurde mittels einer Taschenlampe beleuchtet. Der bislang unbekannte Täter entwendete diese aufgestellte gelbe Taschenlampe der Marke Adalit. Die Lampe verfügt über einen Knick-Kopf und ein digitales Display. Der Schaden wird auf 300,00EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

Sachbeschädigung an einem Gartenzaun

St. Andreasberg: Am heutigen Tage (12.05.2021) stellt der Geschädigte gegen 13:00 Uhr fest, dass ein bislang unbekannter Täter seinen Gartenzaun beschädigt hat. Der angegangene Zaun teilt den Gartenbereich des Mehrfamilienhauses in der Oberen Grundstraße. Der Maschendrahtzaun wurde so weit zu Boden gedrückt, dass die Pfosten sich verbogen haben. Der entstandene Schaden wird auf 200,00EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell