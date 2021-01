POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 05.01.21

Polizeiinspektion Goslar

Wildunfall mit 500,- Euro Sachschaden

Seesen-Engelade, Bilderlaher Straße, 05.01.21, 07.11 Uhr

Ein 28jähriger Pkw-Fahrer aus Lamspringe befuhr die K 58 aus Rtg. Engelade kommend in Rtg. Bilderlahe. Am Unfallort wechselte ein Stück Wild über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Wild entfernte sich vom Ort.

i.A.

Knackstedt, POK

