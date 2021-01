Polizeiinspektion Goslar

Polizeiinspektion Goslar

ESD Goslar für die Zeit von Fr, 01.01.2021, 12:00 Uhr bis So, 03.01.2021, 12:00 Uhr

GoslarGoslar (ots)

Freitag, 01. Januar 2021 Brand eines Einfamilienhauses - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Liebenburg in Brand. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten, so dass es zu keinem Personenschaden gekommen ist. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Liebenburg gelöscht. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich. Die Polizei Goslar hat eine Brandermittlung eingeleitet.

Samstag, 02. Januar 2021

Sachbeschädigung - In der Nacht auf Sonntag meldet ein Anwohner aus Wolfshagen eine Sachbeschädigung an einem Pkw. Der 23jährige Beschuldigte aus Wolfshagen soll absichtlich mit dem Gesäß den Außenspiegel des Pkw beschädigt und mit dem Fuß gegen Scheiben getreten haben. Er konnte in seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da er die Angaben seiner Personalien verweigerte und den eingesetzten Beamten gegenüber aggressiv auftrat, wurde er in Gewahrsam genommen. Dort beleidigte er die Beamten mehrfach. Es wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

Sonntag, 03.01.2021

Fahrt unter Drogeneinfluss - Am Sonntag, 03.01.2021, wird auf der B498 ein polnischer Pkw kontrolliert, da dieser trotz winterlicher Witterung im Okertal mit Sommerreifen unterwegs war. Der 27jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und schon ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis anhängig ist. Im weiteren Verlauf stellt sich heraus, dass der Fahrer zudem unerlaubte Stoffe konsumiert hat und sich nun auch noch wegen eines Verstoßes gegen Betäubungsmittelgesetz erklären muss.

