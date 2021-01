Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 03.01.2021

GoslarGoslar (ots)

Einbruch in eine Gartenlaube / Geräteschuppen

In der Zeit vom 22.12.2020, ca. 11:00 Uhr - 02.01.2021, ca. 14:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter nach dem Aufhebeln / Durchkneifen der Vorhängeschlösser in eine Gartenlaube u. einen Geräteschuppen eines 61jährigen Geschädigten im Bereich der Talstr. ( Kleingärten am Ziegelkamp ) in Seesen ein. Die Laube und der Schuppen wurden von den Tätern durchsucht und es wurde diverse Werkzeuge und Gartengeräte entwendet. Schadenshöhe ca. 450,- Euro.(Ste.)

