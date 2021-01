POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg am 01.01.21

Polizeiinspektion Goslar

Sylvester --- Die Sylvesternacht in Bad Harzburg verlief aus polizeilicher Sicht erfreulicherweise insgesamt eher ruhig. Größtenteils wurde sich an die geltenden, diesbezüglichen Rechtsverordnungen gehalten. Um 22.05 Uhr fühlte sich eine Beschwerdeführerin in einem Mehrfamilienhaus durch laute Musik in ihrer Ruhe gestört. Mit den betroffenen Parteien wurde ein vermittelndes Gespräch geführt. Um 23.05 Uhr hatte eine Anwohnerin des Papenstiegs Sorge, weil dort von einer angetrunkenen Personengruppe Feuerwerkskörper abgebrannt werden sollten. Die Gruppe konnte durch die Funkstreife jedoch nicht mehr angetroffen werden. Gegen 21.25 Uhr fiel der Funkstreife in Bad Harzburg, Nordhäuser Str. ein 30-jähriger Kraftfahrer aus Goslar mit seinem PKW in auffälliger Fahrweise auf. Durchgeführte Tests in Richtung Drogenbeeinflussung ergab Anhaltspunkte für Amphetamineinnahme. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Betroffenen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Ärgerlich für den Betroffenen ist, dass er seinen Geburtstag hatte.

Diebstahl einer Geldbörse --- Am 31.12.20, um 12.30 Uhr, wurde einer 75-jährigen Frau aus Bad Harzburg in einem Einkaufsmarkt am Bahnhof während des Einkaufs die Geldbörse aus dem Einkaufswagen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 85,-- EUR.

Kennzeichendiebstahl --- In der Zeit vom 30.12.20 bis 31.12.20 wurden bei einem im Ortsteil Harlingerode, In der Nachthude, die beiden Kennzeichen eines dort geparkten PKW aus dem Bördekreis entwendet.

I.A. Hertrampf, PHK

