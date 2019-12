Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.12.2019

Goslar (ots)

Weihnachtsdeko entwendet

Goslar. Von Samtag auf Sonntag entwendeten bislang unbekannte Täter eine Laterne und einen leuchtenden Elchkopf aus einem Vorgarten im Glatzer Weg in Goslar. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Der Schaden wird auf ca. 40 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Goslar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Pkw Audi in der Brüggemannstraße. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Beim Rangieren stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen geparkten Pkw BMW in der Straße "Am Stollen". Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Der Tatzeitraum wird von Samstag, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 14:20 Uhr angegeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

