POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 07.05.2019.

Auto zerkratzt.

Goslar. Am Montagnachmittag, 14.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den auf dem Parkplatz eines Wohnhauses in der Straße Am Müllerkamp ordnungsgemäß abgestellten blauen Fiat Punto mit GS-Kennzeichen, indem sie den Lack der Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Dabei entstand ein Schaden in derzeit nicht bezifferbarer Höhe. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

