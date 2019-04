POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 18.04.2019

Polizeiinspektion Goslar

Sattelzug mit erhebl. Mängeln festgestellt

Eine Langelsheimer Firma bat jetzt um das Erscheinen der Polizei, da ein litauischer Sattelzug beladen werden sollte, der offensichtl. erhebl. Sicherheitsmängel aufwies. Es wurde festgestellt, dass der Stahlrahmen des Aufliegers teilweise faustgroße Rostlöcher hatte, zudem war er an mehreren Stellen eingerissen. Die Polizei Langelsheim übergab das Fahrzeug dann an ihre Kollegen der Verfügungseinheit Goslar, welche für solche Fälle speziell ausgebildet sind. Diese veranlassten eine Hauptuntersuchung des Fahrzeugs.Ein Gutachter gestattete daraufhin dem 54-jährigen Fahrer die Rückfahrt nach Litauen, allerdings in unbeladenem Zustand. Dank der aufmerksamen Mitarbeiter der mitteilenden Firma, konnte so eine anstehende,gefährliche Fahrt verhindert werden.

Sattelzug begeht Unfallflucht

Am Mi., 17.04.2019, in der Zeit zwischen 12.45 und 12.55 Uhr, bog ein Sattelzugfahrer in Langelsheim von der Straße Im Sohl in die Heinrich-Siems-Straße ein. Hierbei stieß das Heck gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford und schob diesen auf den Gehweg. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort, obwohl Fremdschaden in Höhe von ca 2000 Euro entstanden war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-97870.

