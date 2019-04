POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Einbruchdiebstahl aus Bürogebäude in Vienenburg:

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 16.04.2019, 17.50 Uhr bis Mittwoch, den 17.04.2019, 08.00 Uhr, nach Aufhebeln eines Fensters eines Firmenbüros in der Goslarer Straße in Vienenburg in die Räumlichkeiten ein. Hier entwendeten sie dann eine Tagesgeldkasse mit Bargeld. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Widerstand führte zu Klinik-Einweisung:

Am Mittwoch, den 17.04.2019, nachmittags, wurde die Polizei gerufen, weil eine männliche Person versuchte, in eine Wohnung in der Herzog-Julius-Straße gewaltsam einzudringen. Auf der Fahrt zum Einsatzort konnten die Beamten den polizeilich bereits bekannten Mann in der Nähe der Wohnung auf der Straße antreffen. Dieser verlor keine Zeit, sondern schlug noch vor dem Aussteigen der Beamten auf das Dach des Streifenwagens ein und riss die Fahrertür auf. Dieses aggressive Verhalten setzte er auch nach dem Aussteigen der Beamten fort und ließ sich nicht beruhigen. Einer Fixierung durch die Beamten widersetzte er sich ebenfalls erheblich und trat um sich. Hierdurch verletzte er einen 42- jährigen Polizeibeamten im Gesicht. Im folgendem wurde der Delinquent der Polizeiinspektion Goslar zur Entnahme einer Blutprobe zugeführt. Anschließend wurde er nach einer ersten Untersuchung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Im Verlauf der Sachbearbeitung stellte sich heraus, dass der 30- jährige Mann zuvor ebenfalls einen weiteren Pkw beschädigt hatte und eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug angehalten hatte, weil er in ihr Fahrzeug einsteigen wollte, was ihm nicht gelang.

