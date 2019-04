Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 05.04.2019

Goslar (ots)

Ladendiebstahl durch drei Männer Am 04.04.2019, gegen 11.50 Uhr, wurden drei Männer bei einem Warendiebstahl von Zigaretten in einem Einkaufsmarkt in Seesen, Am Wilhelmsbad, betroffen. Zwei der Männer, ein 21-jähriger und ein 27-jähriger Mann aus Magdeburg konnten vorläufig festgenommen werden. Ein weiterer Täter konnte unerkannt flüchten. Die Tätergruppe wurde dabei beobachtet, wie sie aus den Auslagen im Kassenbereich mehrere Schachteln Zigaretten entnahmen und in ihre getragene Kleidung verstauten. Der Täter, der mit einer bisher nicht bekannten Menge Tabakware flüchten konnte, wurde beschrieben als Südosteuropäer, schlanke Statur, bekleidet mit grüner Jacke und rotem Sweatshirt. Er soll ca. 20 bis 25 Jahre alt sein. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. (Bür)

Sachbeschädigung an PKW In der Zeit vom 03.04.2019, 20.00 Uhr, bis 04.04.2019, 08.00 Uhr, stellte eine 49-jährige Frau aus Kirchberg ihren PKW unter einem Carport in der "Alten Dorfstraße" ab. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte am PKW den linken Außenspiegel. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro. (Bür)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell