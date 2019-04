POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 04.04.2019

Polizeiinspektion Goslar

Sachbeschädigung an ehemaligem Stadtkrankenhaus In der Zeit vom 02.04.2019, 15.00 Uhr, bis 03.04.2019, 06.30 Uhr, warfen bisher unbekannte Täter eine Thermopanescheibe einer doppelflügeligen Balkontür am ehemaligen Stadtkrankenhaus in der Lautenthaler Straße 99 in Seesen ein. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. (Bür)

Verkehrsunfall mit Flucht Am 03.04.2019, gegen 14.55 Uhr, touchierte eine 63-jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW beim Vorbeifahren einen rechts am Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestellten PKW einer 64-jährigen Frau, ebenfalls aus Seesen, in Seesen, in der Jacobsonstraße. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die 63-Jährige entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch Hinweise eines Zeugen konnte sie ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (Bür)

