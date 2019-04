Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl einer Deko-Figur:

Am Mittwoch, den 03.04.2019, gegen 21.30 Uhr, wurde die Polizei gerufen, weil sich zwei randalierende Männer in einer Bushaltestelle an der Landstraße in Harlingerode aufhalten sollten. Die 37 und 38 Jahre alten Männer wurde dann auf dem Fußweg zwischen den Ortsteilen Harlingerode und Schlewecke angetroffen. Bei sich trugen sie eine ca. 2 Meter große Dekorationsfigur. Die Männer waren erheblich alkoholisiert und wie sich herausstellte, hatten sie diese Puppe zuvor von einem Grundstück in der Landstraße entwendet. Während der Befragung und Personalienüberprüfung wurde der 38jährige zunehmend aggressiv und uneinsichtig. Er wurde zum Schutz und zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt.

