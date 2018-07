POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 09.07.18.

Goslar (ots) - Damensportrad gestohlen.

Goslar. Am Sonntag, zwischen 08.00 und 16.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das auf einem Grundstück im Grünberger Weg mit einem Bügelschloss verschlossen abgestellte Damensportrad Touring Star, 28er Reifengröße, 24er Kettengangschaltung, weißer Rahmen, schwarze Schutzbleche, schwarzer Rahmen, schwarze Griffe, silberfarbene Felgen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Feuerwehr löscht kleinere Brände.

Bad Harzburg. Am Sonntagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, wurde der Polizei von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises Goslar mitgeteilt, dass es in Harlingerode, Gut Radau, u.a. im Zufahrtbereich eines Betonwerks - wie sich später herausstellte - zu kleineren Bränden von dort abgelagertem Altholz sowie Heckenbereichen gekommen war. Eine weitere Brandstelle befand sich darüber hinaus in einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Waldstück. Sie konnten von den alarmierten freiwilligen Feuerwehren Bad Harzburg, Bettingerode, Bündheim/Schlewecke und Harlingerode, die mit 64 Einsatzkräften unter Leitung des Stadtbrandmeisters Axel Breustedt vor Ort waren, abgelöscht werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Angaben über die genaue Brandausbruchsursache sind derzeit nicht möglich, Brandstiftung kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet daher Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich des Brandortes Gut Radau bzw. in der Nähe festgestellt und/oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Bauwagen aufgebrochen.

Bad Harzburg. Am Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr, konnte in einem Waldstück in Harlingerode, Gut Radau, ein gewaltsam geöffneter Bauwagen festgestellt werden.Ob etwas entwendet wurde, stand bei Sachverhaltsaufnhame noch nicht fest. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von knapp zweihundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Auto zerkratzt.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 18.30 Uhr, bis Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den in der Glockengießerstraße abgestellten blauen VW Golf mit GS-Kennzeichen, indem sie den Lack der Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Sonntag, zwischen 09.55 und 12.20 Uhr, wurde ein auf einem Innenhofparkplatz in der Schilderstraße ordnungsgemäß abgestellter grauer 5er BMW mit HN-Kennzeichen durch ein Fahrzeug im rechten Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand einSchaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Liebenburg. Am Sonntagnachmittag, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Lindenstraße, Höhe Haus Nr. 36, ordnungsgemäß abgestellter silberfarbener Ford Focus mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar bei der Vorbeifahrt im Bereich des vorderen linken Radkastens beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Liebenburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/1028 zu melden.

