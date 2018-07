POL-GS: Pressemitteilung der PSt Braunlage von Freitag, 06.07.18, 15:00 Uhr bis Sonntag, 08.07.18, 14:00 Uhr

Goslar (ots) - Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Braunlage/Ortsmitte. Am Freitag, den 06.07.2018 zwischen 15:30 Uhr und 19:45 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter die rechte Beifahrertür eines schwarzen Ford Kuga. Dieser parkte auf dem Parkplatz gegenüber des Hotel "Achtermann", Lauterberger Straße in Braunlage, im hinteren Parkplatzbereich. Zugleich wurde eine Werbeaufschrift an der Beifahrertür beschädigt, indem Buchstaben der Werbeaufschrift abgelöst wurden. Die Polizei Braunlage hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05520/9326-0.

Versuchter Einbruch in die Rehbergklinik St. Andreasberg

St. Andreasberg. Im Zeitraum von Samstag, den 07.07.2018/12:00 Uhr bis Sonntag, den 08.07.2018/11:30 Uhr warfen bislang unbekannte Täter mittels eines Pflastersteines zwei Terrassentürverglasungen auf der Vorderseite der leerstehenden ehemaligen Rehbergklinik ein. Ein weiteres Eindringen in das Gebäude scheiterte. Es enstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Die Polizei Braunlage/St. Andreasberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05520/9326-0 oder 05582/ 714.

