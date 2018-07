Goslar (ots) - Freitag, 06.07.2018

Verdacht des Raubes

Am Freitag Nachmittag erreichte die Polizei Goslar ein Anruf, in dem ein 66jähriger Goslarer um Hilfe bat, da er ins Gesicht geschlagen worden sei. Der Täter sei flüchtig. Als die Funkstreife am Einsatzort ankam, war von dem Mann jedoch nichts zu sehen. Ein zweiter Anruf führte den Streifenwagen zum Bahnhof, wo sich der Mann nun aufhalten wollte. Aber auch hier konnte er nicht angetroffen werden. Schließlich führte ein dritter Anruf aus einem Zeitungsgeschäft, in dem sich der Mann vor seinen Verfolgern versteckte, zum Ziel. Die zunächst verwirrt scheinenden Angaben über Schläge und Diebstahl wurden durch eine unbeteiligte Zeugin untermauert, so dass am Ende ein Ermittlungsverfahren mit dem Verdacht des Raubes eingeleitet wurde.

Samstag, 07.07.2018

Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag erscheint ein 20jähriger Goslarer in Begleitung seines Vaters in der hiesigen Polizeidienststelle, um eine Körperverletzung anzuzeigen. Er sei in der Nacht zum Samstag gegen 02:00 Uhr mit einem Freund hinter der HEM-Tankstelle Okerstraße Richtung Jürgenohl gegangen. Kurz vor dem Wäldchen zwischen Köppelsbleek und Feldstraße seien sie plötzlich und unerwartet von drei unbekannten Personen hinterrücks angegriffen worden. Der Anzeigeerstatter habe mehrere Faustschläge gegen den Kopf und in das Gesicht erhalten. Als er am Boden liegt, habe einer der Täter noch einmal mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht getreten, bevor er sich mit seinen Kumpanen fußläufig entfernt habe. Einer der Täter soll ein auffälliges rot-weiß-kariertes T-Shirt getragen haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Goslar, Tel. (0 53 21) 339-0

Gefahrenstelle auf der B82

Mehrere Verkehrsteilnehmer melden eine von der neuen Brücke in der Baustelle B82 / L496 herabhängende Plane, die besonders für Lkw-Fahrer gefährlich werden könnte. Die eingesetzte Streife konnte die Plane mit eigenen Mitteln sichern und die Gefahrenstelle so beseitigen.

Ladendiebstahl

Am Samstag Nachmittag wird der Polizei ein Ladendieb in einem Supermarkt an der Hildesheimer Straße gemeldet. Der geständige Täter verfügt über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik, so dass die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Form von Bargeld angeordnet hat. Nach der eindeutigen Feststellung seiner Personalien wird der 34jährige Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Diebstahl von Solarmodulen

Unbekannte Täter dringen vermutlich am Samstag Nachmittag bei Tageslicht in eine Gartenkolonie am Goslarer Stadtrand ein und entwenden dort zwei Solarmodule samt Zubehör im Wert von ca. 150,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Goslar unter (0 53 21) 339-0 entgegen.

Sonntag, 08.07.2018

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Morgens gegen 04:00 Uhr wird der Polizei ein aufgebrochener Zigarettenautomat in Klein Mahner mitgeteilt. Zwei bislang unbekannte Täter haben Tabakwaren in noch unbekannter Höhe entwendet und sollen mit Fahrrädern geflohen sein. Hinweise bitte an die Polizei Goslar, Tel.-Nr. (0 53 21) 339-0

Wildpinkler

Zu einem auch für hartgesottene Polizeibeamte ekeligen Einsatz wurde eine Funkstreife der PI Goslar am Sonntag Vormittag in die Marienburger Straße entsandt. Eine Anwohnerin beschwerte sich, dass ein Mitbewohner aus einer Etage über ihr seine Notdurft permanent über das Balkongeländer hinweg erledige, wodurch die Körperflüssigkeit auch auf ihren Balkon spritzen. Neben erkennbaren Spuren am Balkongeländer stellen die Beamten auch den typisch penetranten Uringeruch fest. Der 67jährige Verursacher streitet die Vorwürfe ab, muss sich aber doch einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

Schützenfest Goslar 2018

Das zweite Wochenende des Goslarer Schützenfestes verlief aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig. Jedoch waren einzelne, meist alkoholbedingte Ausfälle zu verzeichnen. So kam ein mit mehr als 2 Promille stark alkoholisierter 20jähriger Besucher aus Bad Harzburg einem Hausverbot durch das Sicherheitspersonal nicht nach und wurde schließlich zusätzlich von der Polizei mit einem Platzverweis belegt. Da er diesem ebenfalls nicht nachkam, wurde er zur Durchsetzung und Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle der Polizeidienststelle Goslar verbringen. Bis zu seiner Abholung am frühen Sonntag Morgen blieb er uneinsichtig und unkooperativ.

Auf dem Schützenplatz und im Nahbereich durchgeführte Jugendschutzkontrollen ergaben in erster Linie Verstöße gegen das Rauchverbot in der Öffentlichkeit unter 18 Jahren. In einigen wenigen Fällen mussten Eltern ihre Kinder vom Schützenfest abholen.

Der Betreiber eines Fahrgeschäftes nahm es mit der Schließung seiner Attraktion nicht so genau und wurde durch die Polizei auf die durch die Stadt Goslar festgesetzte Zeit hingewiesen. Da er auch dieser Aufforderung nicht sofort nachkam, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

i.A. A. Kastner, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell