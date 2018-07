POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 08.07.2018

Goslar (ots) - 1. Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 06.07.18, ca. 01:00 Uhr - 07.07.18, ca. 10:30 Uhr, entfernten unbekannte Täter in der Straße Heidbergstrift in Seesen- Bornhausen aus dem rechten Hinterreifen am Pkw einer 21jährigen Bornhausenerin das Ventil. Den platten Reifen bemerkte sie, als sie ihren Pkw in Betrieb nahm und anfahren wollte.

2. Sachbeschädigung an Pkw

Am 08.07.18, gegen 03:05 Uhr, kam es zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Pkw. Hier beschädigten der / die Täter aus einer Gruppe von 3-4 Personen heraus einem am Fahrbahnrand der Fritz-Züchner-Str. in Seesen geparkten Pkw einer 25jährigen Seesenerin. Hier ließen die Täter am Tatort ein Klimagerät der Marke Klimatronic zurück. Wer kann Hinweise zu diesem Klimagerät geben?

3. Einbruchdiebstahl

In der Zeit vom 06.07.18, ca. 22:00 Uhr - 07.07.18, ca. 09:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter, nach dem Aufhebeln der Nebeneingangstür, auf das Gelände des Freibades Seesen-Münchehof, Am Sweenhof 1. Anschließend hebelten die Täter das Vorhängeschloß der Warenausgabe des Kioskes auf und entwendeten aus der dortigen Eistruhe 5 - 10 Eis.

4. Verkehrsunfälle Im Berichtszeitraum kam es im Bereich des PK Seesen zu 3 Wildunfällen mit Rehwild.

1. 06.07.18, gegen 23:55 Uhr, L 466 in Höhe Absch. 20, Station 6,9 ( Heberbaude ), ca. 1000,- Euro Schaden.

2. 07.07.18, gegen 01:20 Uhr, B 248 in Höhe Absch. 235, Station 1,4 ( Nauen ), ca. 750,- Euro Schaden.

3. 07.07.18, gegen 13:45 Uhr, K 58 in Höhe Absch. 60, Station 0,03 ( Bilderlahe in Rtg. Rhüden ) ca. 3000,- Euro Schaden.

In allen 3 Fällen flüchteten die Rehe in die Feldmark. (Ste.)

