POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar für den Zeitraum vom 04.05.2018, 12:00 Uhr bis 05.05.2018, 10:00 Uhr

Goslar (ots) - Am Samstag, den 05.05.2018 führte ein Goslaer seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum obwohl er unter Alkoholeinfluss steht. Die Atemalkoholmessung ergibt 1,28 Promille. Eine entsprechende Anzeige wird durch die Polizei gefertigt.

Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen dem 20.04.2018 und 03.05.2018 einen Kfz-Anhänger. Dieser war durch seinen Eigentümer auf dem Grundstück abgestellt worden. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde gefertigt.

Ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein fuhr ein Goslaer mit einem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde durch die Polizei gefertigt.

Am Samstag, den 05.05.2018 kommt es gegen 09:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 zwischen Jerstedt und Kunigunde. Eine Pkw-Fahrerin befährt die B6 in Richtung Goslar. Sie übersieht beim Linksabbiegen in Richtung Dörnten den vorfahrtsberechtigten Pkw eines älteres Ehepaares. Es kommt zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge alle drei Personen verletzt werden. Eine Person muss per Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden; die anderen beiden Personen werden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Goslar verbracht.

