Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versammlungen im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn (ots)

Am Morgen des heuten montags fanden mehrere, zuvor angezeigte, Versammlungen im Gifhorner Landkreis statt. Um 06:00 Uhr kamen an der Kreuzung der Landstraße 284 und Bundesstraße 4 (sog. Ummersche Kreuzung) mehr als 50 Traktoren zusammen. Diese befuhren bis 08:15 Uhr die Kreuzung mehrfach. Ebenfalls um 06:00 Uhr konnte aufgrund einer Versammlung von 50 Traktoren die Ortsdurchfahrt von Sprakensehl nicht befahren werden. Diese Versammlung war gegen 07:30 Uhr beendet. Mehr als 10 Traktoren befuhren gegen 06:20 Uhr mehrfach den Bereich der Zufahrten der Autobahn 39 bei Tappenbeck. Zeitgleich kamen etwa 70 Traktoren am Otterzentrum in Hankensbüttel zusammen, diese Versammlung war gegen 06:50 Uhr beendet. An der Kreuzung der Landesstraße 321 und der Bundesstraße 214 (sog. Harvesser Kreuzung) kam es zu einer weiteren Versammlung mit mehreren Traktoren. Diese fand von 07:25 Uhr bis 10:15 Uhr statt. Bei den genannten Versammlungen kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Anschluss an die genannten Versammlungen kamen die Teilnehmenden zu einer ebenfalls angezeigten Versammlung auf dem Markplatz Gifhorn zusammen. An dieser Versammlung, sie dauerte von 10:25 Uhr bis ca. 10:50 Uhr, nahmen ca. 500 Personen teil. Im Anschluss an diese Versammlung fuhr ein Großteil der Teilnehmenden mit ihren Fahrzeugen über die Bundesstraße 4 nach Braunschweig, um an einer dortigen Versammlung teilzunehmen.

Zum Zuge der bisherigen Versammlungen im Landkreis Gifhorn kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

