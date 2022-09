Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Brome (ots)

Die Polizei in Brome sucht Zeugen oder Hinweisgeber die am Freitag, den 09.09.2022, im Zeitraum zwischen 09:55 bis 10:30 Uhr in der Bahnhofstraße, auf Höhe der Hausnummer 89, in Brome einen Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Außenspiegel, der Fahrerseite, eines silberfarbenen Mercedes Cabriolet abgefahren. Der Mercedes war zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeistation Brome unter 05833 955500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell