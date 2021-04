Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Mann spricht Kind in Calberlah an - bislang einmaliger Vorfall ohne strafbare Handlungen

Calberlah (ots)

Am Mittwochnachmittag ging ein Junge auf der Straße "Am Großen Feld" in Calberlah nach Hause. Auf dem Weg wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser war mit einem Fahrrad unterwegs und bot Hörspiele und Käppis zum Kauf an. Beides hatte er offen in seinem Fahrradkorb. Als der Junge zweimal verneinte fuhr der Mann weiter. Zu Hause angekommen informierte die Mutter die Polizei. Zu einem Überredungsversuch mit dem Mann mitzukommen oder generell strafbaren Handlungen durch den Mann kam es nicht.

Der Mann konnte nicht mehr angetroffen werden, bislang ist der Polizei auch kein zweiter Vorfall bekannt. Hinweise auf die Person nimmt die Polizei in Meine, unter 05304 91230, entgegen.

