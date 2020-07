Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ultra-Magnet an Schutzgitter befestigt/ Polizei sucht Zeugen

Meinersen (ots)

Meinersen, Naturlehrpfad Okerwehr 20.07.2020, 10.00 Uhr - 17.50 Uhr

Am Montag, 20. Juli, im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 17.50 Uhr, haben bislang unbekannte Verursacher einen sogenannten Neodym-Magneten am Schutzgitter der Okerwehr-Anlage am Naturlehrpfad in Meinersen angebracht.

Einem 33-jährigen Spaziergänger fiel zunächst nur ein rotes Seil auf, das am Absperrgitter angebracht war und ins Wasser ragte. Er versuchte, das Seil herausziehen, was ihm aber aufgrund des hohen Gewichts nicht gelang.

Erst dem 44-jährigen Verantwortlichen für die Wehranlage gelang es mithilfe eines sogenannten Gaffs (Haken an einem langen Stiel, insbesondere für das Hochseeangeln genutzt), das Seil aus dem Wasser zu ziehen. Hieran befand sich der Magnet. Neodym-Magnete gehören zu den stärksten der Welt. Ob der Magnet das unter Wasser liegende Schutzgitter eventuell beschädigt hat, kann aufgrund des vorherrschenden Hochwasser zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Diese ultrastarken Magneten werden oftmals von "modernen Goldwäschern" angebracht, die versuchen, auf diese Art und Weise Metalle aus dem Wasser zu "fischen".

Wer Hinweise geben kann, wer den Magneten angebracht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter der Telefonnummer 05372/97850 in Verbindung zu setzen.

