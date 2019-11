POL-GF: Fahrradkontrollen im Landkreis Gifhorn

Polizeiinspektion Gifhorn

Landkreis Gifhorn 30.10.2019

Fahrradkontrollen im gesamten Landkreis Gifhorn führten insgesamt 14 Polizeibeamte am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 21 Uhr durch. Schwerpunkt hierbei war die Verkehrssicherheit. So wurde kontrolliert, ob die Radfahrer die richtige Fahrbahnseite bzw. den richtigen Radweg benutzten, ebenso das unzulässige Befahren der Fußgängerzone in der Stadt Gifhorn, aber auch verbotene Handynutzung durch Radfahrer und vorschriftsmäßige Beleuchtung der Fahrräder wurden überprüft.

Während des gesamten Einsatzes wurden insgesamt 177 Verkehrsverstöße bei den Fahrradfahrern festgestellt. 103 davon konnten geahndet werden, die restlichen 74 führten zu erzieherischen Gesprächen, da die festgestellten Personen noch nicht "strafmündig", d.h. keine 14 Jahre alt waren.

In der Gifhorner Fußgängerzone wurden erneut 53 Radfahrer festgestellt, die dort verbotswidrig fuhren.Im weiteren Stadtgebiet von Gifhorn konnten darüber hinaus 76 Verstöße festgestellt werden, bei denen die Radfahrer nicht den erforderlichen Radweg benutzten und/oder auf der falschen Fahrbahnseite fuhren.

Bei der Kontrolle der Beleuchtung mussten 32 Fahhräder beanstandet werden. Parallel zu den Schwerpunkten Fahrbahnbenutzung und Beleuchtung erfolgte ebenfalls eine Überwachung von Ablenkungsverstößen bei Radfahrern (Handynutzung). Hierbei wurden ganztags 5 Verstöße festgestellt.

Weitere gleichartige Kontrollen werden folgen.

