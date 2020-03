Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland

FW-NF: Langjähriger Kreiswehrführer des Kreises Nordfriesland Christian Albertsen verabschiedet

Bild-Infos

Download

Husum (ots)

Nach 18-jähriger erfolgreicher Tätigkeit als Kreiswehrführer verlässt Christian Albertsen die Kommandobrücke des Kreisfeuerwehrverbandes Nordfriesland. Zu diesem großen Ereignis hatten sich viele Freunde, Weggefährte, Politiker, Vertreter anderer Hilfsorganisationen und Führungskräfte der nordfriesischen Feuerwehren in der Koogshalle in den Reußenkögen eingefunden. Nach der Begrüßung durch den amtierenden Kreiswehrführer Dirk Paulsen, übernahm Carsten Kock von RSH die Moderation der Veranstaltung. In kleineren Gruppen wurden die Gäste zu Christian Albertsen befragt. Viele von ihnen berichteten über Albertsens großen Tatendrang. So erinnerte sich der Ehrenpräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes Hinrich Struve, früher selbst Kreiswehrführer in Nordfriesland, an die gemeinsamen Erfahrungsaustausche und Albertsens Gradlinigkeit. Während seiner Dienstzeit wurde die Kreisfeuerwehrzentrale in Husum neu errichtet und der Standort Niebüll saniert. Aber auch nicht erfreuliche Aufgaben, wie die Einrichtung der ersten Pflichtfeuerwehr im Kreis wurden professionell gelöst. Innenminister Hans-Joachim Grote, der über eine elektronische Botschaft Grüße übermittelte, bedankte sich bei Christian Albertsen für seine hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens, ebenso der Staatssekretär Ingbert Liebing. Eine besondere Ehrung nahmen der Landrat Florian Lorenzen und Kreispräsident Manfred Uekermann vor. Christian Albertsen wurde zum Ehrenkreiswehrführer ernannt. Das Technische Hilfswerk überreichte Albertsen eine kombinierte Feuerwehr/THW Dienstjacke als Zeichen der besonderen Verbundenheit.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland (K.d.ö.R.)

Geschäftsführer

Jan Erik Jessen

Otto-Backens-Weg 1

25813 Husum

Telefon (0 48 41) 96 74 - 0

Telefax (0 48 41) 96 74 - 74

E-Mail: Jan-Erik.Jessen@kfv-nf.de

www.kfv-nf.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland, übermittelt durch news aktuell