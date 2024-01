POL-PB: Zeugen und VW Tiguan nach Fahrerflucht auf der B1 gesucht

Paderborn-Sennelager (ots) - (mb) Ein Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße endete am Dienstagmorgen für einen Pedelec-Fahrer im Hospital. Eine 71-jährige Golf-Fahrerin beabsichtigte gegen 07.55 Uhr vom Parkplatz an der Schützenhalle nach rechts auf die Bielefelder Straße abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 58-jährigen Pedelec-Fahrers, der auf dem Radweg in Richtung Schloß Neuhaus fuhr. Der ...

mehr