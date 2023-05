Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(mb) Bei einer Frontalkollision auf dem Kleiner Hellweg (K37) haben am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin lebensgefährliche Verletzungen und Autofahrer schwere Verletzungen erlitten.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16.05 Uhr. Laut erster Ermittlungen des Verkehrsunfallaufnahmeteams fuhr ein 39-jähriger Mann mit einem Renault Megane in Richtung Oberntudorf. In der leichten Rechtskurve in Höhe der Einmündung "Lohnkämpen" geriet der Renault nach links in den Gegenverkehr. Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem Opel Corsa, der von einer 66-jährigen Frau gefahren wurde. Der Corsa schleuderte über den Radweg in eine Wiese und blieb mit Totalschaden entgegen der Fahrrichtung stehen. Auch der Renault schleuderte herum und blieb ebenfalls total beschädigt auf der Straße stehen.

Sowohl die Corsa-Fahrerin wie auch der Renault-Fahrer erlitten schwere Verletzungen und mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden. Der eingesetzte Notarzt forderte aufgrund der lebensgefährlichen Verletzungen der 66-.Jährigen einen Rettungshubschrauber an, mit dem die Verletzte in eine Klinik nach Bielefeld geflogen wurde. Der Renault-Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus.

Die Polizei schaltete die Staatsanwaltschaft ein und beschlagnahmte beide Autos. Bis 20.30 Uhr war die K37 zwischen dem Kreisverkehr L751/Wewelsburg und dem Kreisverkehr Vom-Stein-Straße komplett gesperrt.

