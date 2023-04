Polizei Paderborn

POL-PB: Senioren verunglücken mit Rennrädern

Delbrück-Bentfeld (ots)

(mb) Bei einer Rennrad-Tour dreier Senioren (75/81/73) verunglückten am Sonntag zwei Radfahrer auf der Heddinghauser Straße.

Die drei Sportler fuhren gegen 10.50 Uhr hintereinander auf der Heddinghauser Straße von Bentfeld in Richtung Graf-Meerveldt-Straße. In Höhe des Bentfelder Sees geriet der letzte Rennradfahrer (73) mit dem Vorderrad an das Hinterrad des in der Mitte fahrenden 81-Jährigen. Beide Rennradler stürzten. Der 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Nach notärztlicher Erstversorgung kam der schwerverletzte 81-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn.

