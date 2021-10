Polizei Paderborn

POL-PB: Auto verliert Diesel im Stadtgebiet - Kradfahrer leicht verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Ein 36-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Der Mann war gegen 18.15 Uhr mit einem Opel Corsa im Paderborner Stadtgebiet unterwegs und verlor dabei Diesel.

Die Spur des Kraftstoffes zog sich schließlich unter anderem von der Bad Driburger Straße, über den Berliner Ring, die Detmolder Straße, den Dr.-Rörig-Damm, weitere Nebenstraßen und die Marienloher Straße bis in den Kreuzungsbereich des Schatenwegs und der Hatzfelder Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus. Dort rutschte gegen 18.35 Uhr ein 17-Jähriger mit einem Kleinkraftrad auf der glatten Dieselspur aus und zog sich leichte Verletzungen am Knie zu. Diese konnten vor Ort behandelt werden.

Der Schaden am Kleinkraftrad beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Feuerwehr fuhr die Strecke ab und streute Bindemittel auf den ausgelaufenen Kraftstoff. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell