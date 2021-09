Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Brandstiftung an Wohnmobil gesucht

Borchen (ots)

(mb) Nach dem Brand eines Wohnmobils am frühen Sonntagmorgen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen.

Ein lauter Knall machte Anwohner des Bäumerwegs am Sonntag (26.09.2021) gegen 01.50 Uhr auf einen Brand aufmerksam. In einer Hauszufahrt stand ein Wohnmobil zwischen zwei Wohnhäusern in Flammen. Durch die Hitze schmolzen Rollläden an den Häusern, Fenster platzten und ein Vordach wurde zerstört. Auch eine Straßenlaterne wurde beschädigt. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr war das Wohnmobil nicht mehr zu retten. Der Fiat-Ducato-Camper brannte vollständig aus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 80.000 Euro.

Als Brandursache gehen die Brandermittler der Paderborner Polizei von Brandstiftung aus. Ein dem entsprechendes Ermittlungsverfahren läuft.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Brandnacht verdächtige Personen in der Nähe des Brandorts gesehen haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

