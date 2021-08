Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bürogebäude

Paderborn (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag, 09.30 Uhr und Mittwoch, 08.20 Uhr, in ein Bürogebäude in der Otto-Stadler-Straße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Täter drangen durch ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes in die Räumlichkeiten ein und durchwühlten diese. Im Anschluss flohen sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich über die Telefonnummer 05251 3060 bei der Polizei zu melden.

