Polizei Paderborn

POL-PB: Gartenhütte durch Brand zerstört

Paderborn (ots)

(mh) Vermutlich aufgrund von Brandstiftung ist in der Nacht zu Donnerstag an der Blomberger Straße in Paderborn eine Gartenhütte völlig ausgebrannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ein Anwohner hatte gegen 02.30 Uhr Brandgeruch festgestellt und die Feuerwehr alarmiert, die den Brand löschen konnte. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Scheibe eines Wintergarten beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, sich über die 05251 3060 zu melden.

