POL-PB: Feuer auf Aussichtsplattform am Viadukt gelegt

Altenbeken (ots)

(mb) Am Montagabend (05.07.2021) haben unbekannte Täter auf der Aussichtsplattform am Viadukt Feuer gelegt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben.

Gegen 18.20 Uhr wurden der Polizei und der Feuerwehr Flammen an der Aussichtsplattform oberhalb des Viadukts gemeldet. Als die Einsatzkräfte an dem von den Straßen Am Stapelsberg und Am Kalkofen erreichbaren Aussichtspunkt eintrafen, brannten die Sitzgruppe auf der Plattform und ein Abfallbehälter daneben. Beides wurde völlig zerstört. Auch die Planken der hölzernen Terrasse sind beschädigt, sodass die Plattform gesperrt werden musste. Ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald konnte die Feuerwehr verhindern. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Laut den Ermittlungen der Kripo ist das Feuer vorsätzlich gelegt worden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

