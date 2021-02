Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrerflucht nach Kollision mit Gegenverkehr

Paderborn-Marienloh (ots)

(mb) Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag (10.02.2021) auf der Detmolder Straße ereignet hat.

Gegen 12.35 Uhr fuhr eine 54-jährige Peugeot-Fahrerin auf der Detmolder Straße in Richtung Bad Lippspringe. Zwischen Senneweg und Von-Dript-Weg kamen ihr mehrere Autos entgegen. Ein Auto zog über die Straßenmitte in die Fahrspur der Peugeot-Fahrerin. Die Frau lenkte nach rechts, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Das entgegenkommende Fahrzeug streife die linke Seite des Peugeot. Der Außenspiegel riss ab und ein Radkasten wurde eingedrückt. Etwa 300 Meter weiter hielt der Unfallverursacher kurz an, beschleunigte aber dann stark und entfernte sich in Richtung Paderborn. Es handelte sich um einen grünen Mittelklasse-PKW mit Kofferraum.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell