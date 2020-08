Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht die Inhaber von Werkzeugen

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(mh) Mitte Juli erwischte die Polizei Paderborn einen Einbrecher an der Marienloher Straße auf frischer Tat. Der 44-Jährige steht in Verdacht, sich in den vergangenen Monaten besonders auf den Diebstahl von Baustellenwerkzeug und Einbrüche in Werkstätten spezialisiert zu haben. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Gesucht werden nun die Inhaber des Diebesguts. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Gegenstände:

- Getriebeheber aus einer Autowerkstatt - Kettenzug für 3 Tonnen - Stromaggregat - Hubwagen Jungheinrich 500 KG - Rangierwagenheber - TECPO Ölwechseladapter für Automatikgetriebe - Baustromverteiler "Brennstuhl" - Motortrennschneider Dolmar

Sachdienliche Hinweise sowie Rückmeldungen der Inhaber des gestohlenen Diebesguts nimmt die Polizei Paderborn über die Telefonnummer 05251/3060 entgegen. Die Bilder der Gegenstände sind auf der Homepage der Polizei Paderborn über folgenden Link zu finden: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/polizei-sucht-die-inhaber-von-werkzeugen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell