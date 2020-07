Polizei Paderborn

POL-PB: Nachmittags in Wohnhaus eingebrochen

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) An der Bleiwäscher Straße in Fürstenberg ist am Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen worden.

Die Bewohner des Hofes waren zwischen 13.20 Uhr und 16.45 Uhr nicht zu Hause. Der oder die Täter brachen ein Rolltor an einem Anbau des Hauses auf und gelangten in das Gebäude. Sie brachen weitere Türen auf um in das Wohnhaus zu kommen. Mehrere Zimmer wurden durchsucht. Die Einbrecher entwendeten einen Laptop, elektronisches Equipment sowie eine Schreckschusspistole.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell