Polizei Paderborn

POL-PB: Tresor und Lieferwagen aus Betriebshalle gestohlen

Salzkotten (ots)

(mb) In der Nacht zu Montag ist im Gewerbegebiet an der Johann-Reineke-Straße in die Lagerhalle eines Obstanbau-Betriebes eingebrochen worden. Die Polizei fahndet nach vier bis fünf Tätern, einem schwarzen Kleinwagen und einem Firmen-Bulli.

Ein Anwohner wurde gegen 1:45 Uhr durch Geräusche aus der Lagerhalle geweckt. Er stand auf und beobachtete, wie ein Lieferwagen der Firma aus der Halle gefahren wurde. Drei Personen liefen hinter dem Firmenfahrzeug her in Richtung Franz-Kleine-Straße. Sie stiegen in einen schwarzen Kleinwagen. Der Firmentransporter und das Täterfahrzeug fuhren davon und bogen nach links auf die Franz-Kleine-Straße ab. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Die Täter hatten eine Tür aufgebrochen, um die die Halle zu gelangen. Aus einem Büroraum schoben sie einen mehrere Zentner schweren Tresor in die Halle und verluden den Safe in den Firmen-Bulli. Sie öffneten ein Rolltor und fuhren mit der Beute davon. Der rote VW-Transporter hat ein Paderborner Kennzeichen und war mit dem Firmenlogo bedruckt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell