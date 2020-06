Polizei Paderborn

POL-PB: Mit entwendetem PKW Verkehrsunfall verursacht

33129 Delbrück (ots)

Freitag, 19.06.2020, 11:55 Uhr

Delbrück-Bentfeld, Bentfelder Straße

Am Freitagvormittag wurde der Diebstahl eines BMW X 2 in Delbrück-Westenholz gemeldet. Noch während der Anzeigenaufnahme erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall in Delbrück - Bentfeld. Hier war der entwendete BMW verunfallt aufgefunden worden und drei Jugendliche waren aus dem Fahrzeug ausgestiegen und nun flüchtig. Im Rahmen der Fahndung konnten die drei Jugendlichen im Bereich von Anreppen angetroffen werden.

