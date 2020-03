Polizei Paderborn

POL-PB: LKW wendet auf der L776

Büren-Wewelsburg (ots)

(mh) Glücklicherweise nicht zu einem Unfall hat am Dienstagmorgen ein waghalsiges Wendemanöver auf der L776 zwischen Paderborn und Büren geführt. Ein 53-jähriger LKW-Fahrer war gegen 10.15 Uhr mit einem 40-Tonnen Sattelzug in Richtung Büren unterwegs. Kurz hinter der Ausfahrt zum Flughafen Paderborn-Lippstadt wendete er das Fahrzeug trotz durchgezogener Linie.

Eine in der Nähe kontrollierende Motorradstreife der Polizei Paderborn beobachtete das riskante Manöver und zog den Fahrer aus dem Verkehr. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 200 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkte in Flensburg. Auch in Zeiten von Corona überwacht die Paderborner Polizei die Einhaltung der Verkehrsregeln, vor allem an Unfallschwerpunkten.

