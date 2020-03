Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin bei Kollision mit VW-Bulli tödlich verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Auf der Wewerstraße in Elsen hat eine 69-jährige Fußgängerin am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen erlitten.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei fuhr ein 48-jähriger VW-Transporter-Fahrer gegen 06.10 Uhr auf der Wewerstraße ortsauswärts in Richtung Wewer. Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark. Zwischen den Einmündungen Am Richterbusch und Meßdornstraße überquerte eine Fußgängerin die Straße. Der Transporter erfasste die Frau frontal. Die 69-Jährige zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern und dem wenig später eintreffenden Rettungsdienst blieben wirkungslos. Der am Unfallort eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod der Seniorin feststellen. Die Staatsanwaltschaft Paderborn schaltete zu den Ermittlungen der Polizei einen Sachverständigen ein, der noch am Vormittag die Untersuchungen am Unfallort übernahm. Das beteiligte Fahrzeug stellte die Polizei sicher. Bis 09.40 Uhr war die Wewerstraße im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Die Unfallursache ist bislang nicht geklärt. Bei der Aufklärung können die Aussagen von bisher nicht bekannten Zeugen von Bedeutung sein. Die Polizei sucht diesbezüglich insbesondere einen Zweiradfahrer, der vor dem VW-Transporter gefahren war, sowie einen Fußgänger, der sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes am Unfallort befunden hat. Diese Zeugen sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter Telefon 05251/3060 in Verbindung zu setzen.

