Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - E-Bikes entwendet

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Dietenheim zwei E-Bikes von einem privaten Stellplatz in der Gießenstraße entwendet. Die E-Bikes waren nicht gesichert und konnten somit leicht von dem privaten Stellplatz entwendet werden. Der Wert der beiden E-Bikes beläuft sich auf etwa 4.600 EUR. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (De) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++ (0107580)

