Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei fahndet nach Tankstellenräuber

Salzkotten (ots)

(mb) Am Sonntagabend hat ein Täter eine Tankstelle an der Geseker Straße überfallen.

Der Mann betrat das Tankstellengeschäft gegen 21.35 Uhr und bedrohte die Kassiererin (40) vermutlich mit einer Pistole. Er forderte Bargeld. Mit seiner Beute stieg der Täter in einen dunklen VW Golf 4 mit SO-Kennzeichen, den er an den Tanksäulen abgestellt hatte. Das Auto fuhr mit quietschenden Reifen in Richtung Innenstadt Salzkotten davon. Der ohne Akzent deutsch sprechende Täter soll 55 bis 60 Jahre alt sein und graue Haare haben. Er hatte auffallend schlechte Zähne. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung fehlt bislang jede Spur von dem Räuber. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

