Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher sprengen Fenster

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Am frühen Samstagmorgen haben Einbrecher einen Tresor aus der Gartenschauverwaltung an der Lindenstraße gestohlen.

Gegen 03:50 Uhr vernahmen Anwohner einen lauten Knall aus Richtung der Kurverwaltung am Eingangsbereich zum Gartenschaugelände. Etwa eine Stunde später bemerkte ein Zeuge zwei Personen, die einen Gegenstand aus dem Verwaltungsgebäude trugen. Laut Zeuge legten die Verdächtigen den Gegenstand auf ein Rollbrett und schoben in Richtung Bielefeleder Straße davon. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die eingetroffen Einsatzkräfte stellten fest, dass in ein Fenster im Erdgeschoss der Kurverwaltung ein Loch gesprengt worden war. Aus einem Büro hatten die Täter einen Tresor entwendet. Die Tatverdächtigen waren etwa 180 cm groß. Beide trugen dunkle Oberteile mit Kapuzen. Einer hatte weiße Streifen an seiner schwarzen Hose.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

