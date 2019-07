Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.07.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Feuer im Wohnhaus

Ein brennendes Wohnhaus in der Hofäckerstraße in Wertheim-Sonderriet wurde am Dienstagmorgen, um 9.30 Uhr, gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits der gesamte Dachstuhl des Einfamilienhauses in Flammen. Anhand von Zeugenaussagen konnte rasch ermittelt werden, dass ein Mann in dem Haus allein wohnt. Er befand sich jedoch nicht mehr im Gebäude. Er wurde gesehen, wie er mit nacktem Oberkörper und einer Flasche Schnaps das Haus kurz vor dem Ausbruch des Brandes verließ und in Richtung Dorfmitte ging. Vorher sagte er noch zur Feuerwehr, dass nicht gelöscht werden soll. Er wurde wenig später in der Ortsmitte aufgegriffen und in Gewahrsam genommen, da der 61-Jährige, der bekannt ist wegen seiner psychischen Probleme, offensichtlich sein eigenes Haus angezündet hat. Er stand erheblich unter Alkohol. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Wertheim, Nassig und Sonderriet. Die Ortsdurchfahrt von Sonderriet musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf knapp 100.000 Euro geschätzt.

